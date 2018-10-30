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Жизнь
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Опубликованы фото Венеции, исторический центр которой затопило

Из-за сильных осадков в Венеции резко поднялся уровень воды, и практически весь город оказался затоплен. Стихия затронула почти 75% всех территорий города.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Власти Венеции вынуждены были закрыть площадь Святого Марка.

Это самое сильное наводнение в городе с 2012 года. Есть опасения, что если погодные условия не изменятся, то могут повториться последствия наводнения 1966 года. Тогда вода дошла почти до двух метров над уровнем моря (сейчас уровень воды поднялся до отметки 156 сантиметров).

Но стихийное бедствие не испортило настроение жителей и гостей итальянского города, пишет mail.ru. По улицам группы туристов передвигаются в резиновых сапогах, которые тут можно получить в гостиницах бесплатно.

Многие туристы шутят, что ощутили себя гондольерами.

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