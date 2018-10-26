Полицейский из Туапсе вынес 13 детей из подтопленного детского сада. Сводка ЧС

24 октября в Туапсе (Краснодарский край) инспектор ДПС, лейтенант полиции Степан Мерзликин пришел к детскому саду «Голубая стрела», чтобы забрать своего ребенка. Полицейский увидел, что из-за резкого ухудшения погоды уровень воды на территории дошкольного учреждения стал очень высоким.

Оценив всю опасность ситуации, инспектор вместе с работниками детского сада начал выносить детей и передавать их прибывшим сотрудникам МЧС России.

Всего из детского учреждения было эвакуировано 90 малышей, 13 из которых вынес лично полицейский. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Стихия

24 октября в Туапсе введен режим ЧС, 25 октября — в Краснодарском крае. Причина — непрекращающийся ливень, из-за которого случились природные катаклизмы (камнепады, сели, выход горных рек из берегов). В регионе разрушены мосты, участки федеральной трассы, железнодорожное полотно. В округе Сочи сработали гидродатчики на 21 горной реке — это свидетельствует о резком подъеме уровня воды.

Население частично эвакуировано.

До шести человек возросло число погибших при наводнении на Кубани, вызванном ливнями, сообщает ТАСС. Следственный комитет начал проверку.

Существуют перебои с газо- и электроснабжением. Во многих населенных пунктах организован подвоз воды.

Власти рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок: по расчетам специалистов полноценное восстановление движения по федеральной трассе через пострадавшие от удара стихии районы может занять до двух суток.

По крайней мере, до 28 октября задерживаются все пассажирские поезда, пригородные электрички. Пассажиры ночуют в вагонах.

В пресс-службе СКЖД сообщили, что количество задерживаемых пассажирских поездов увеличилось до 36. Время задержки составляет до 18 часов. Все составы, которые должны были отправиться из Адлера и Сочи, временно отменены. По прогнозам, на ремонт железнодорожного полотна потребуется до 3 суток, пишет maks-portal.ru.

В связи с отменой поездов в направлении Адлера и обратно возврат проездных документов на отмененные поезда будет производиться без удержания платежей и сборов в любой кассе АО «ФПК» в удобное для пассажиров время.

На ликвидацию последствий стихии брошено около 1500 человек, работают три аварийно-восстановительных поезда.