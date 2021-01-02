В Алтайском крае из-за холода и пожаров введен режим повышенной готовности

В первый же день 2021 года в Алтайском крае произошло 17 пожаров, три человека погибли. В связи с ростом чрезвычайных происшествий в региональном управлении МЧС объявили режим повышенной готовности.

Напомним: в ночь с 31 декабря на 1 января сильный пожар произошел в селе Верх-Марушка Целинного района, в котором погибли мужчина и две женщины.

Но пожары происходили в самых разных городах и районах края. К примеру, в Новоалтайске спасателям пришлось эвакуировать из горящего жилого дома 13 человек.

В МЧС отмечают, что причинами распространения огня в установившуюся в крае морозную погоду чаще всего становились неправильная эксплуатация электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем при печном отоплении частных деревенских домов.

В связи с этим в Алтайском крае начались противопожарные профилактические рейды, в которых задействованы 140 сотрудников МЧС, полиции, Госпожнадзора.

«1 января в Алтайском крае проведено 159 рейдов. В ходе рейдов обследовано 211 жилых домов, в том числе 72 места проживания социально неадаптированных семей, 15 мест проживания пенсионеров, 6 мест проживания инвалидов. Среди населения края распространено более 300 памяток на противопожарную тематику. Проведено 334 противопожарных инструктажа», — сообщили в ГУ МЧС.

Особое внимание в ходе проверок уделяется состоянию электропроводки и печного отопления.

Напоминаем: единый телефон службы спасения — 112.

.