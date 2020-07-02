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Происшествия

В Алтайском крае из-за небрежности загорелись гектары травы

За сутки в Алтайском крае произошло около 40 пожаров. Спасатели тушили возгорания, большая часть которых произошла из-за неосторожного обращения с огнем. И это несмотря на предупреждения о высокой пожароопасности и запрет сжигать траву.

Пожарные борются с возгоранием сухой травы.
Пожарные борются с возгоранием сухой травы.
22.mchs.gov.ru

1 июля ночью на пульт диспетчера пожарной охраны Рубцовского района поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Самарка. Около получаса потребовалось спасателям для того, чтобы справиться с огнем, рассказали в пресс-центре главка МЧС.

Горело порядка полутора гектаров. Пожар удалось оперативно потушить и снять угрозу распространения пламени. Никто не пострадал. Причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

Также пожарно-спасательные подразделения выезжали на борьбу с возгораниями сухой травы в Бурлинском, Угловском, Хабарском, Топчихинском, Чарышском, Кулундинском, городах Бийск, Рубцовск, Яровое, Славгород, Камень-на Оби и Барнаул.

Напомним, в отдельных районах региона сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Запрещено сжигать мусор, траву, разводить костры, бросать окурки, спички.

Во время сильной засухи, жары и сильного ветра пожары могут достигать очень больших размеров. При изменении направления ветра пожар может легко перекинуться через дороги, небольшие реки и другие препятствия.

В Алтайском крае 13 и 14 июня произошло 40 лесных пожаров в ленточных борах.

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