Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае из-за неосторожного обращения с огнем сгорели несколько домов

В селе Новообинцево Шелаболихинского района 13 апреля сгорели несколько домов, сообщают читатели altapress.ru.

Пожар в Новообинцево 13 апреля.
Пожар в Новообинцево 13 апреля.
Читатели altapress.ru

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:18. С огнем боролись 11 человек, использовали 4 автоцистерны. Площадь пожара составила 240 квадратных метров.

В результате случившегося два дома выгорели почти полностью, еще два серьезно пострадали от огня — у них повреждены кровля и стены. Пострадавших и погибших нет. Пожар полностью ликвидировали в 16:40. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Очевидцы сообщают, что при пожаре сгорел автомобиль, который якобы принадлежал главе села. Однако официально эту информацию не подтвердили.

Напомним, в поселке Лесной под Барнаулом 13 апреля горела прошлогодняя трава, огонь перекинулся на один из домов. При пожаре здание серьезно пострадало.

Ранее МЧС по Алтайскому краю сообщил о резком росте травяных пожаров, которые приближаются к жилым строениям. В краевом главке призвали граждан защитить села и деревни: не жечь траву и не позволять это делать соседям.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость