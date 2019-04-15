В Алтайском крае из-за неосторожного обращения с огнем сгорели несколько домов

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:18. С огнем боролись 11 человек, использовали 4 автоцистерны. Площадь пожара составила 240 квадратных метров.

В результате случившегося два дома выгорели почти полностью, еще два серьезно пострадали от огня — у них повреждены кровля и стены. Пострадавших и погибших нет. Пожар полностью ликвидировали в 16:40. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Очевидцы сообщают, что при пожаре сгорел автомобиль, который якобы принадлежал главе села. Однако официально эту информацию не подтвердили.

Напомним, в поселке Лесной под Барнаулом 13 апреля горела прошлогодняя трава, огонь перекинулся на один из домов. При пожаре здание серьезно пострадало.

Ранее МЧС по Алтайскому краю сообщил о резком росте травяных пожаров, которые приближаются к жилым строениям. В краевом главке призвали граждан защитить села и деревни: не жечь траву и не позволять это делать соседям.