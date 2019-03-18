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18 марта
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Происшествия

В Алтайском крае красноярец надругался над 6-летней знакомой сына

В Алтайском крае вынесли приговор 36-летнему жителю Красноярского края. Его признали виновным в совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летней девочки, пишет СУ СКР по региону.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Следствие и суд установили, что в июле 2017 года мужчина со своей семьей приехал в гости к матери в Алтайский край. Через некоторое время на территории усадьбы соседей злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки. Потерпевшая — знакомая маленького сына осужденного.

Во время предварительного следствия злоумышленник не признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств, мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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