В Алтайском крае 4-летний ребенок отравился ядовитым грибом

Ольга Бархатова, заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора, рассказала, что мальчик съел гриб случайно.

В основном это происходит когда родители не досматривают за своими детьми. То есть во время прогулки нужно следить где они гуляют и что тянут в рот, — говорит Ольга Бархатова.

По словам специалистов, при малейшем сомнении во внешнем виде брать грибы не стоит. Также не нужно собирать их вдоль дорог, в парках, скверах и на улицах. Грибы легко впитывают токсины. После сбора грибы нужно сразу же чистить и перерабатывать.