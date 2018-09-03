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4 сентября
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В Алтайском крае 4-летний ребенок отравился ядовитым грибом

В Алтайском крае четырехлетний ребенок, за которым недоглядели родители, съел ядовитый гриб, сообщают «Наши новости».

Несъедобный двойник белого гриба - желчный гриб.
Несъедобный двойник белого гриба - желчный гриб.
altapress.ru

Ольга Бархатова, заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора, рассказала, что мальчик съел гриб случайно.

В основном это происходит когда родители не досматривают за своими детьми. То есть во время прогулки нужно следить где они гуляют и что тянут в рот, — говорит Ольга Бархатова.

По словам специалистов, при малейшем сомнении во внешнем виде брать грибы не стоит. Также не нужно собирать их вдоль дорог, в парках, скверах и на улицах. Грибы легко впитывают токсины. После сбора грибы нужно сразу же чистить и перерабатывать.

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