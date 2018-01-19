На Алтае нашли несколько видов новых грибов

Экспедиция проходила на Мультинском участке заповедника, в ней участвовали специалисты Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и Финского института окружающей среды.

Антон Ширяев, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных, рассказал, что всего в ходе работ в Катунском заповеднике было выявлено 80 видов афиллофороидных грибов, три из которых зафиксированы на территории России впервые.

Три новых вида, найденных в заповеднике — Botryobasidiumsimile, Dendrothelenivosa, Paullicorticiumansatum — обнаружили на валеже лиственницы и отмерших частях можжевельника.

Справка

Афиллофороидные — это преимущественно древоразрушающие грибы, в изобилии произрастающие в лесных экосистемах. Всего известно более тысячи различных видов, самый известный — гриб-трутовик.