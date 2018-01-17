На Алтае нашли воинское захоронение времен Великого переселения народов

Воинское кладбище нашли еще в 2017 году в 30 километрах от базы "Чемал" за селом Еланда, на территории археологического памятника Чобурак-I. Он относится к предтюркскому периоду — рубежу между древностью и Средневековьем. Захоронение относится к булан-кобинской культуре, Верх-Уймонскому ее этапу.

Исследование находки будет финансироваться за счет президентского гранта, который получил ведущий научный сотрудник лаборатории университета Николай Серегин. Ежегодно в течение двух лет ученый будет получать 600 тыс. рублей на свои исследования.