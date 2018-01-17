На Алтае нашли воинское захоронение времен Великого переселения народов

Ученые Алтайского государственного университета во время раскопок недалеко от села Чемал в Республике Алтай обнаружили некрополь III–V веков нашей эры — времен Великого переселения народов. Комплекс совершенно не потревожен, и это даст возможность провести качественную реконструкцию на основе естественно-научных методов, сообщает пресс-служба университета.
Воинское кладбище нашли еще в 2017 году в 30 километрах от базы "Чемал" за селом Еланда, на территории археологического памятника Чобурак-I. Он относится к предтюркскому периоду — рубежу между древностью и Средневековьем. Захоронение относится к булан-кобинской культуре, Верх-Уймонскому ее этапу.
Исследование находки будет финансироваться за счет президентского гранта, который получил ведущий научный сотрудник лаборатории университета Николай Серегин. Ежегодно в течение двух лет ученый будет получать 600 тыс. рублей на свои исследования.
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