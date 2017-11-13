В древнейшем озере найдены руины замка царства Урарту

Найденный замок оказался полностью затоплен. По словам специалистов, вода в озере поднялась на несколько сотен метров выше, чем во времена существования царства Урарту. Народы, проживавшие возле озера, строили свои жилища и культовые сооружения, когда уровень воды был значительно ниже.

Исследователи на данный момент не могут сказать с точностью, сколько стен замка еще спрятано под дном озера, так как сейчас видна только их часть высотой 3-4 м. Ученые будут проводить подводные раскопки. Предполагается, что руины древнего замка привлекут внимание туристов, пишет bfm.ru.

Справка

Государство Урарту располагалось в пределах Армянского нагорья и существовало в IX — VI веках до н. э. Одно время оно занимало господствующие позиции в Передней Азии. В XIX веке французские археологи впервые обнаружили клинообразные надписи возле берегов озера Ван на территории тогдашней Османской империи, сделанные не на ассирийском, как первоначально предполагалось, а на урартском языке. В целом Урарту оставалось "забытым царством" практически до XX столетия. Раскопки на этой территории, по выражению современных археологов, пока в "зачаточном состоянии".