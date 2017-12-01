В российских грибах содержатся следы цезия после ядерных испытаний

"Грибы накапливают радионуклиды цезия, при этом по нормативам комиссии Кодекс Алиментариус, которые распространяются на международную торговлю, допускается содержание цезия в грибах до 1000 беккерель на килограмм (Бк/кг). Цезий-137 в следовых количествах всегда находится в грибах после глобальных выпадений в связи с испытаниями в мире ядерного оружия", — сообщили агентству в Роспотребнадзоре.

В надзорном ведомстве также рассказали, что ежегодно исследуется около трех тысяч грибов, растущих на территории РФ. Из них около 5% не соответствуют соответствующим нормативам, пишет polit.ru.

30 ноября глава Управления ядерной безопасности Франции (ASN) Пьер-Франк Шеве заявил, что в экспортируемых из России грибах обнаружены следы цезия. Но признаков присутствия рутения найдено не было.

О присутствии этого вещества в пробах воздуха 29 сентября сообщило немецкое ведомство по радиационной защите. Концентрация рутения признали безопасной для населения. Кроме того, было высказано безосновательное суждение о том, что источник заражения находится на Урале. Росатом опроверг это утверждение.