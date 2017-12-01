В российских грибах содержатся следы цезия после ядерных испытаний

Сегодня, 20:36.
Жизнь

В Роспотребнадзоре заявили, что в грибах всегда находятся следы цезия после испытаний ядерного оружия. При этом в ведомстве сообщили, что в РФ требования к содержанию этого вещества более жесткие, чем во всем мире, пишет РИА Новости.

Белый гриб и грибник.
Белый гриб и грибник. Фото: СС0.

"Грибы накапливают радионуклиды цезия, при этом по нормативам комиссии Кодекс Алиментариус, которые распространяются на международную торговлю, допускается содержание цезия в грибах до 1000 беккерель на килограмм (Бк/кг). Цезий-137 в следовых количествах всегда находится в грибах после глобальных выпадений в связи с испытаниями в мире ядерного оружия", — сообщили агентству в Роспотребнадзоре.

В надзорном ведомстве также рассказали, что ежегодно исследуется около трех тысяч грибов, растущих на территории РФ. Из них около 5% не соответствуют соответствующим нормативам, пишет polit.ru.

30 ноября глава Управления ядерной безопасности Франции (ASN) Пьер-Франк Шеве заявил, что в экспортируемых из России грибах обнаружены следы цезия. Но признаков присутствия рутения найдено не было.

О присутствии этого вещества в пробах воздуха 29 сентября сообщило немецкое ведомство по радиационной защите. Концентрация рутения признали безопасной для населения. Кроме того, было высказано безосновательное суждение о том, что источник заражения находится на Урале. Росатом опроверг это утверждение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров