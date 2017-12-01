В российских грибах содержатся следы цезия после ядерных испытаний

В Роспотребнадзоре заявили, что в грибах всегда находятся следы цезия после испытаний ядерного оружия. При этом в ведомстве сообщили, что в РФ требования к содержанию этого вещества более жесткие, чем во всем мире, пишет РИА Новости.
"Грибы накапливают радионуклиды цезия, при этом по нормативам комиссии Кодекс Алиментариус, которые распространяются на международную торговлю, допускается содержание цезия в грибах до 1000 беккерель на килограмм (Бк/кг). Цезий-137 в следовых количествах всегда находится в грибах после глобальных выпадений в связи с испытаниями в мире ядерного оружия", — сообщили агентству в Роспотребнадзоре.
В надзорном ведомстве также рассказали, что ежегодно исследуется около трех тысяч грибов, растущих на территории РФ. Из них около 5% не соответствуют соответствующим нормативам, пишет polit.ru.
30 ноября глава Управления ядерной безопасности Франции (ASN) Пьер-Франк Шеве заявил, что в экспортируемых из России грибах обнаружены следы цезия. Но признаков присутствия рутения найдено не было.
О присутствии этого вещества в пробах воздуха 29 сентября сообщило немецкое ведомство по радиационной защите. Концентрация рутения признали безопасной для населения. Кроме того, было высказано безосновательное суждение о том, что источник заражения находится на Урале. Росатом опроверг это утверждение.
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