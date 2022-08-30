30 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае 75-летняя женщина убила подругу, потому что та оскорбила ее мужа

В Благовещенском районе Алтайского края пенсионерка зарезала подругу во время застолья. Об этом рассказали в СУ СК по Алтайскому краю.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Вечером 23 августа обвиняемая в своем доме распивала спиртное в компании соседки и своего мужа. Во время застолья подруга начала нелестно отзываться о суженном пенсионерки.

75-летняя женщина не стала это терпеть, взяла нож и трижды ударила соседку в жизненно-важные органы.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается, пенсионерку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее пьяный сибиряк зарезал свою малолетнюю дочку и бывшую жену.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость