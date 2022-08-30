В Алтайском крае 75-летняя женщина убила подругу, потому что та оскорбила ее мужа

Вечером 23 августа обвиняемая в своем доме распивала спиртное в компании соседки и своего мужа. Во время застолья подруга начала нелестно отзываться о суженном пенсионерки.
75-летняя женщина не стала это терпеть, взяла нож и трижды ударила соседку в жизненно-важные органы.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается, пенсионерку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее пьяный сибиряк зарезал свою малолетнюю дочку и бывшую жену.