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Происшествия

В Алтайском крае любитель материться распылил газ из баллончика в лицо полисмену

Нетрезвого жителя Славгорода вывел из себя полицейский, который задержал его за нарушение общественного порядка. Мужчина накинулся на представителя власти, пишут «Славгородские вести».

Полицейский.
Полицейский.
бийск.22.мвд.рф

Славгородец начал дебоширить в одной из организаций. Он выражался грубой нецензурной бранью. Сотрудник полиции направился на место для разбирательства, но нарушителя там не нашел.

Потом в полицию снова позвонил руководитель организации. Дебошир вернулся и продолжил материться. Полицейский явился на место и забрал пьяного горожанина в отделение, чтобы составить протокол.

Но тот толкнул правоохранителя руками в спину, достал из кармана газовый баллончик и дважды распылил содержимое в лицо стражу порядка.

Теперь помимо штрафа за нарушение порядка на мужчину завели уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Материалы уже передали в суд. Злоумышленнику грозит срок до 5 лет.

Ранее хабаровчанин на Алтае получил 5 лет колонии за один удар по лицу сотрудника СИЗО.

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