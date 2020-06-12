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Жизнь

Хабаровчанин на Алтае получил 5 лет колонии за один удар по лицу сотрудника СИЗО

В Алтайском крае жителя Хабаровска признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы, сообщает региональный СК.

Правосудие. Суд
Правосудие. Суд
СС0

20-летнего парня обвинили в «применении насилия, опасного для здоровья». Инцидент произошел в ноябре 2019 года.

Осужденный находился в камере, отбывая наказание в следственном изоляторе временного содержания в Барнауле.

«Для оказания помощи мужчину вывели в медицинский кабинет. При проведении медицинских манипуляций, не желая подчиняться законным требованиям сотрудников администрации изолятора, осужденный, стал высказывать в отношении представителя власти оскорбительные выражения и грубую брань», — рассказали в СК.

Перепалка закончилась тем, что молодой человек нанес сотруднику учреждения один удар рукой по лицу.

Осужденный вину признал полностью. Суд назначил ему 5 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Напомним, 11 июня суд смягчил наказание барнаульскому лихачу Александру Руденко, убившему трех человек. Срок понизили до 5 лет и 9 месяцев.

«Есть вероятность, что это даже не колония общего режима, а поселение, что-то совершенно неадекватное», — прокомментировала решение суда Елена Корецкая, у которой дочь погибла в той аварии, а муж остался инвалидом.

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