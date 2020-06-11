Суд смягчил наказание барнаульскому лихачу Руденко, убившему трех человек

Верховный суд России на два года и два месяца сократил наказание Александру Руденко, который устроил страшную аварию в Барнауле в октябре 2018 года. Об этом сообщили «Вести Алтай».

О решении Верховного суда рассказала Елена Корецкая. Ее дочь погибла в той аварии, а муж остался инвалидом.

Сначала суд первой инстанции приговорил Руденко отбывать наказание в колонии-поселении, краевой суд позже ужесточил приговор до 8,5 лет колонии общего режима и 21 млн рублей выплаты. Кассационный суд сократил срок на два месяца и снизил общую сумму выплат на 3 млн. рублей.

Решением Верховного суда срок понизили до 5 лет и 9 месяцев.

«Есть вероятность, что это даже не колония общего режима, а поселение, что-то совершенно неадекватное. Все в негодовании, все возмущены, удивлены. Адвокаты сейчас консультируются, мы ждем каких-то предложений, заключений. Выносить эту историю дальше, на международный уровень, у нас нет ни сил, ни эмоций. Только одно разочарование в нашем правосудии, и все», — рассказала Елена Корецкая.

На сайте Верховного суда пока не опубликован текст решения.

За что осудили Александра Руденко

Александра Руденко признали виновным в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. altapress.ru) и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с), игнорируя знаки дорожного движения.

Двигаясь по проспекту Ленина в сторону Речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров и на пересечении с ул. Анатолия врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В результате ДТП дочь водителя Renault погибла на месте.

Сам Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы.

Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер.

Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы.

Погибшим детям было всего три и пять лет.