Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 февраля -3°C

В Барнауле лихачу на BMW X6 Александру Руденко смягчили наказание за ДТП с тремя погибшими

Стало известно, что суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда изменил приговор Александру Руденко, виновнику ДТП, которое унесло жизни трех человек 15 октября 2018 года.

Суд выносит приговор Александру Руденко.
Суд выносит приговор Александру Руденко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Суд постановил признать смягчающим наказание обстоятельством заглаживание вреда, причиненного потерпевшим. Срок снизили на два месяца — до 8 лет 4 месяцев.

Также уменьшили размер компенсации морального вреда, взысканного с Руденко в пользу родственников погибших до 2 млн рублей каждому, а в пользу тяжело пострадавшего Евгения Нагорнева — до 6,5 млн рублей.

В остальном судебные решения остались без изменения.

За что осудили Руденко

Александра Руденко признали виновным в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения.

«Ей никогда не исполнится шесть». Как выносили второй приговор лихачу на BMW X6 Александру Руденко
Жизнь

Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В пути следования обвиняемый «проявил преступную небрежность», «не предвидел наступление опасных последствий» его действий, хотя должен был быть внимательным на дороге. В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте.

Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер.

Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы.

Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость