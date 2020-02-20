В Барнауле лихачу на BMW X6 Александру Руденко смягчили наказание за ДТП с тремя погибшими

Стало известно , что суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда изменил приговор Александру Руденко, виновнику ДТП, которое унесло жизни трех человек 15 октября 2018 года .

Суд постановил признать смягчающим наказание обстоятельством заглаживание вреда, причиненного потерпевшим. Срок снизили на два месяца — до 8 лет 4 месяцев.

Также уменьшили размер компенсации морального вреда, взысканного с Руденко в пользу родственников погибших до 2 млн рублей каждому, а в пользу тяжело пострадавшего Евгения Нагорнева — до 6,5 млн рублей.

В остальном судебные решения остались без изменения.

За что осудили Руденко

Александра Руденко признали виновным в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения.

Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В пути следования обвиняемый «проявил преступную небрежность», «не предвидел наступление опасных последствий» его действий, хотя должен был быть внимательным на дороге. В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте.

Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер.

Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы.

Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»).