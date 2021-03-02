В Алтайском крае мачеха-истязательница пойдет под суд за свои зверства

Со своим избранником она стала жить в 2013 году. Мужчина воспитывал двух дочерей 2005 и 2007 года рождения.

«Испытывая к девочкам неприязненные отношения, мачеха на протяжении пяти лет с 2015 по 2020 год истязала их, избивала и оскорбляла, причиняя физические и нравственные страдания», — рассказывают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Женщина ремнем, досками, металлическим ведром и ковшиком била девочек по разным частям тела. Для нее было нормальным среди ночь разбудить ребенка ударом ноги в живот, а утром за волосы вытащить из кровати.

Своим детям женщина покупала сладости, а девочкам иногда не давала даже простой еды.

«Кроме того, семья состояла на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная — отец детей и его жена злоупотребляли спиртными напитками, Несмотря на это, должностные лица проявляли формальный подход к проверке условий проживания детей. Об издевательствах со стороны мачехи также достоверно было известно учителям, однако они ограничивались лишь профилактическими беседами с отцом девочки», — добавили в СК.