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Происшествия

В Алтайском крае мачеха-истязательница пойдет под суд за свои зверства

34-летнюю жительницу Советского района Алтайского края будут судить по статье «истязание». Она пять лет подряд издевалась над детьми своего сожителя.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Со своим избранником она стала жить в 2013 году. Мужчина воспитывал двух дочерей 2005 и 2007 года рождения.

«Испытывая к девочкам неприязненные отношения, мачеха на протяжении пяти лет с 2015 по 2020 год истязала их, избивала и оскорбляла, причиняя физические и нравственные страдания», — рассказывают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Женщина ремнем, досками, металлическим ведром и ковшиком била девочек по разным частям тела. Для нее было нормальным среди ночь разбудить ребенка ударом ноги в живот, а утром за волосы вытащить из кровати.

Своим детям женщина покупала сладости, а девочкам иногда не давала даже простой еды.

«Кроме того, семья состояла на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная — отец детей и его жена злоупотребляли спиртными напитками, Несмотря на это, должностные лица проявляли формальный подход к проверке условий проживания детей. Об издевательствах со стороны мачехи также достоверно было известно учителям, однако они ограничивались лишь профилактическими беседами с отцом девочки», — добавили в СК.

Расследование по делу закончено. Мачеха признала вину, мотивируя свои действия ненавистью к падчерицам.

Теперь дело рассмотрит суд.

Ранее жителя Алтайского края отправили под суд за интимную переписку с 14-летней девочкой.

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