В Алтайском крае мужчина почистил в ограде снег и попался на крупной краже

Как сообщает пресс-служба МВД России по Алтайскому краю, неоднократно судимый местный житель 1982 года рождения, взломал замки входных дверей, проник в магазин и похитил из него товары. Мужчина прихватил еду, алкоголь, сигареты, одежду и даже сварочной аппарат. Все похищенное мужчина уложил в шесть мешков, которые закопал в снегу у себя во дворе.
Через несколько часов полицейские нашли украденное во дворе у подозреваемого. Участковый обратил внимание на то, что подозреваемый никогда не чистил во дворе снег. В этот же раз ограда была тщательно прибрана. Это и помогло раскрыть кражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.