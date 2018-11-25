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Алтайский участковый раскрыл кражу до того, как об этом узнал пострадавший

Участковый полиции из поселка раскрыл денежную кражу раньше, чем к нему поступило заявление о пропаже. Местный житель обокрал своего соседа на пять тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Накануне днем в поселке Карповский 54-летний мужчина, воспользовавшись спрятанным в условном месте ключом, открыл замок входной двери и проник в дом соседа. Там он достал из холодильника деньги. О тайнике мужчина узнал от хозяина дома — тот сам показал злоумышленнику место, где прячет сбережения.

С похищенными деньгами подозреваемый уехал в соседний населенный пункт. Всю сумму он потратил на спиртное. О краже стало известно участковому, который тут же задержал злоумышленника.

По данному факту возбудили уголовное дело. За кражу с незаконным проникновением в жилище ему грозит срок до шести лет.

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