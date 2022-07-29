29 июля
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Происшествия

В Алтайском крае мужчина поспал на лавочке и заплатил за это 10 тыс. рублей

Житель Тальменского района обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные похитили у него рюкзак, пока он спал в парке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Рюкзак.
Рюкзак.
СС0.

42-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что его ограбили в парке. У него украли рюкзак, в котором находились портмоне, деньги, банковские карты и документы. Всего он потерял около 10 тыс. рублей.

Как выяснилось, пострадавший прогуливался по парку, выпил алкоголь и решил немного подремать на лавочке. Но не рассчитал силы и глубоко уснул, а проснулся уже без рюкзака.

Полиция нашла вора — им оказался 63-летний мужчина.

Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что вытащил деньги из сумки. Вернуть 10 тыс. рублей он не смог, потому что уже потратил их.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“», — сообщили в ведомстве.

Ранее на Алтае полицейские раскрыли кражу эксклюзивного седла за 75 тыс. рублей.

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