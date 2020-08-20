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Происшествия

В Алтайском крае мужчина спас повисшего на балконе многоэтажки мальчика (обновлено)

В Рубцовске на высоте шестого этажа повис ребенок 6−8 лет. Благодаря действиям мужчины, который спустился за мальчиком, трагедии удалось избежать. Об этом рассказали очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск».

Недвижимость.
Недвижимость.
unsplash.com

С 8-го этажа, чтобы помочь висящему на балконе ребенку, спустился мужчина и затащил его внутрь. Как мальчик оказался за окном — неизвестно.

«Если бы не мужчина, страшно представить, что было бы. Молодец, обнять тебя и расцеловать! Не растерялся, не испугался высоты и что сам мог упасть, поступок настоящего мужчины!», — восхищаются участники сообщества.

С начала года по конец июля в Алтайском крае из окон домов выпало 8 детей.

Обновлено 18:00

На место ЧП вызывали МЧС, незамедлительно к дому прибыли работники Рубцовского поисково-спасательного отряда. За ребенком спустился спасатель с альпинистским снаряжением.

«Не удалось попасть на крышу, поэтому стали стучаться к соседям. Открыли жильцы на восьмом. При помощи альпинистского снаряжения спасатель спустился по балконам и затащил ребенка внутрь», — сообщил начальник поисково-спасательного отряда Александр Грачев.

Школьник не пострадал. На месте случившегося работали сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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