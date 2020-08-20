В Алтайском крае мужчина спас повисшего на балконе многоэтажки мальчика (обновлено)

В Рубцовске на высоте шестого этажа повис ребенок 6−8 лет. Благодаря действиям мужчины, который спустился за мальчиком, трагедии удалось избежать. Об этом рассказали очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск».

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