В Алтайском крае мужчина спас повисшего на балконе многоэтажки мальчика (обновлено)

С 8-го этажа, чтобы помочь висящему на балконе ребенку, спустился мужчина и затащил его внутрь. Как мальчик оказался за окном — неизвестно.
«Если бы не мужчина, страшно представить, что было бы. Молодец, обнять тебя и расцеловать! Не растерялся, не испугался высоты и что сам мог упасть, поступок настоящего мужчины!», — восхищаются участники сообщества.
С начала года по конец июля в Алтайском крае из окон домов выпало 8 детей.
Обновлено 18:00
На место ЧП вызывали МЧС, незамедлительно к дому прибыли работники Рубцовского поисково-спасательного отряда. За ребенком спустился спасатель с альпинистским снаряжением.
«Не удалось попасть на крышу, поэтому стали стучаться к соседям. Открыли жильцы на восьмом. При помощи альпинистского снаряжения спасатель спустился по балконам и затащил ребенка внутрь», — сообщил начальник поисково-спасательного отряда Александр Грачев.
Школьник не пострадал. На месте случившегося работали сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.