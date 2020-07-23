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Происшествия

Восемь детей выпало из окон в Алтайском крае

За 2020 год в Алтайском крае из окон домов выпало 8 детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева.

Окно.
Окно.
CCO.

Она призвала использовать фиксаторы на окна, чтобы предотвратить трагедию.

«Выпадение детей из окон — это не нормально, это чрезвычайная ситуация. В силах родителей или близких предотвратить эти случаи, которые могут стать трагедией», — написала Казанцева в Instagram.

В следственном комитете неоднократно призывали родителей особенно в летнее время не держать окна открытыми, а также не рассчитывать на антимоскитные сетки, как на средство защиты.

«Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности, опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с такими сетками», — отмечают в СК.

Также Ольга Казанцева сообщила, что заключила соглашение с руководителем следственного управления СК по Алтайскому краю Андреем Хвостовым о сотрудничестве и обсудила вопрос участия следственных органов в расследовании фактов жестокости подростков из Камня-на-Оби.

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