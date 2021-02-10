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Происшествия

В Алтайском крае застолье закончилось кровавой расправой

В Бийске в одном из домов мужчины распивали спиртное, но по незначительному поводу между ними завязалась ссора. В итоге один из них истек кровью.

Орудие убийства. Нож.
Орудие убийства. Нож.
altai-krai.sledcom.ru

Инцидент произошел днем 5 февраля. 41-летний житель Зонального района гостил у бийчанина. Во время ссоры он схватил кухонный нож и один раз ударил приятеля в шею.

Затем он вынес раненого знакомого на улицу. От ножевого ранения 51-летний мужчина скончался на месте, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Подозреваемого в убийстве задержали и уже заключили под стражу.

Ранее в Омской области житель одного из поселков сам доставил себя в больницу после того, как получил от подруги удар ножом в грудь.

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