В Алтайском крае застолье закончилось кровавой расправой

В Бийске в одном из домов мужчины распивали спиртное, но по незначительному поводу между ними завязалась ссора. В итоге один из них истек кровью.

Инцидент произошел днем 5 февраля. 41-летний житель Зонального района гостил у бийчанина. Во время ссоры он схватил кухонный нож и один раз ударил приятеля в шею.

Затем он вынес раненого знакомого на улицу. От ножевого ранения 51-летний мужчина скончался на месте, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Подозреваемого в убийстве задержали и уже заключили под стражу.

Ранее в Омской области житель одного из поселков сам доставил себя в больницу после того, как получил от подруги удар ножом в грудь.