В Алтайском крае застолье закончилось кровавой расправой

Инцидент произошел днем 5 февраля. 41-летний житель Зонального района гостил у бийчанина. Во время ссоры он схватил кухонный нож и один раз ударил приятеля в шею.
Затем он вынес раненого знакомого на улицу. От ножевого ранения 51-летний мужчина скончался на месте, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.
Подозреваемого в убийстве задержали и уже заключили под стражу.
Ранее в Омской области житель одного из поселков сам доставил себя в больницу после того, как получил от подруги удар ножом в грудь.