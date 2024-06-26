Мужчина зарезал знакомого, ограбил его и попытался скрыть следы преступления. Следователем СК и судом установлено, что 23 февраля 2024 года в одном из сел Тальменского района мужчина распивал спиртное в доме своего соседа. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт из-за того, что хозяин дома стал нелицеприятно отзываться о покойном друге своего гостя.

В результате ссоры обвиняемый имевшимся при себе ножом нанес 75-летнему потерпевшему более 20-ти ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. Испугавшись содеянного, фигурант ушел домой, но через некоторое время решил вернуться, чтобы скрыть следы преступления. Он накрыл тело соседа покрывалом, после чего поджег. С места преступления он забрал незначительные денежные средства и сотовый телефон потерпевшего.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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