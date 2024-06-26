26 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Алтайском крае мужчина зарезал знакомого, накрыл одеялом и поджег

Осужден житель Тальменского района. Его признали виновным в убийстве, краже и поджоге тела, сообщает «Следственное управление».

Кровь. Убийство
Кровь. Убийство
unsplash.com

Мужчина зарезал знакомого, ограбил его и попытался скрыть следы преступления. Следователем СК и судом установлено, что 23 февраля 2024 года в одном из сел Тальменского района мужчина распивал спиртное в доме своего соседа. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт из-за того, что хозяин дома стал нелицеприятно отзываться о покойном друге своего гостя.

В результате ссоры обвиняемый имевшимся при себе ножом нанес 75-летнему потерпевшему более 20-ти ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. Испугавшись содеянного, фигурант ушел домой, но через некоторое время решил вернуться, чтобы скрыть следы преступления. Он накрыл тело соседа покрывалом, после чего поджег. С места преступления он забрал незначительные денежные средства и сотовый телефон потерпевшего.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что сын российского депутата зарезал домработницу.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Суперхиты для гурманов
Семейный праздник «Лучше всех»
Поэзия в «Шишковке»
Путешествие к звездам
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость