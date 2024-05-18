Несовершеннолетний повздорил с 67-летней домработницей накануне вечером.
Молодой человек дождался, пока женщина зайдет в ванную, схватил нож, напал на нее и ударил около 10 раз. Из-за потери крови женщина не выжила, указывает Lenta.ru. Подросток утверждает, что ничего не помнит.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчина зарезал жену прямо в ЗАГСе. ЧП случилось в Саянске Иркутской области. В ЗАГС пара пришла подать заявление на развод. В какой-то момент мужчина достал нож и нанес множественные ранения супруге.
Женщина скончалась до приезда скорой помощи.
Мужчину скрутили охранники и передали впоследствии полицейским.
Возбуждено уголовное дело.
У женщины осталась малолетняя дочь.
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