В Москве 16-летний сын адвоката Семена Мельницкого задержан за расправу над домработницей, сообщает Telegram -канал Mash.

Несовершеннолетний повздорил с 67-летней домработницей накануне вечером.

Молодой человек дождался, пока женщина зайдет в ванную, схватил нож, напал на нее и ударил около 10 раз. Из-за потери крови женщина не выжила, указывает Lenta.ru. Подросток утверждает, что ничего не помнит.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина зарезал жену прямо в ЗАГСе. ЧП случилось в Саянске Иркутской области. В ЗАГС пара пришла подать заявление на развод. В какой-то момент мужчина достал нож и нанес множественные ранения супруге.

Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Мужчину скрутили охранники и передали впоследствии полицейским.

Возбуждено уголовное дело.

У женщины осталась малолетняя дочь.

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