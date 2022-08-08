9 августа
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Происшествия

В Алтайском крае на Корбалихинском руднике погиб шахтер

35-летний шахтер погиб во время выполнения работ на территории Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю.

Каска. Строительство.
Каска. Строительство.
СС0

Ммужчину травмировали фрагментом горной породы 5 августа. От полученных травм он скончался на месте.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»)", — рассказали в ведомстве.

Отметим, что пострадавший — сотрудник подрядной организации «Морозовка», которая несет полную ответственность за организацию и безопасность работ.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Барнауле при падении с большой высоты погиб строитель.

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