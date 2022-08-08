В Алтайском крае на Корбалихинском руднике погиб шахтер

Ммужчину травмировали фрагментом горной породы 5 августа. От полученных травм он скончался на месте.
«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»)", — рассказали в ведомстве.
Отметим, что пострадавший — сотрудник подрядной организации «Морозовка», которая несет полную ответственность за организацию и безопасность работ.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Барнауле при падении с большой высоты погиб строитель.