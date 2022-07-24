В Барнауле при падении с большой высоты погиб строитель

О произошедшем написал Инцидент Барнаул.

«Мы шли с друзьями на турники и услышали какой то крик. Я посмотрел назад и увидел как мужчина рухнул с 8 этажа, он упал из-за неисправности железной конструкции, и при чем когда он упал вместе с ним полетели кирпичи и они упали на него», — рассказал очевидец.