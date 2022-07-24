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Происшествия

В Барнауле при падении с большой высоты погиб строитель

22 июля в Барнауле на стройке дома в ЖК Arthouse по адресу ул. Партизанская, 175 погиб рабочий. По сообщению очевидцев, он упал с большой высоты.

Стройка.
Стройка.
СС0.

О произошедшем написал Инцидент Барнаул.

«Мы шли с друзьями на турники и услышали какой то крик. Я посмотрел назад и увидел как мужчина рухнул с 8 этажа, он упал из-за неисправности железной конструкции, и при чем когда он упал вместе с ним полетели кирпичи и они упали на него», — рассказал очевидец.

Ситуацию подтвердили в СУ СК по Алтайскому краю.

По сообщению ведомства, во время выполнения строительных работ мужчина упал с высоты и погиб. По данному факту проводят проверку, пишет телеграм-канал «Вкурсе22».

Ранее в Южно-Сахалинске мужчина погиб, упав с колеса обозрения.

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