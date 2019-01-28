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В Алтайском крае 17 населенных пунктов остались без электроснабжения в мороз

В Чарышском районе из-за повреждения высоковольтной линии без электроснабжения остались 17 населенных пунктов. На месте работают специалисты, в район оправили несколько дизель-генераторных установок, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

ЛЭП.
ЛЭП.
Михаил Хаустов

По информации министра промышленности и энергетики Александра Климина, на высоковольтной линии «Алексеевская — Чарышская» начались проблемы с электроснабжением. Сообщение поступило в 8:45 утра, после этого начался ремонт.

По состоянию на 12 часов без электроснабжения остались 17 сел. Тепло в них обеспечивают 34 котельных, однако 13 из них нуждаются в электроснабжении.

Для подключения объектов тепло- и водоснабжения, социально значимых объектов в Чарышский район отправлены 2 десятка дизель-генераторных установок (ДГУ): компания «Алтайэнерго» — 16 ДГУ. Компания «Алтайкрайэнерго» — 4 ДГУ, время прибытия в Чарышский район — 15 часов, еще один час займет развертывание оборудования, — отмечают в пресс-службе правительства региона.

ЦРБ обеспечивают электроэнергией за счет работы резервных источников питания, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Энергетики ведут работы в сложных условиях, на улице -27 градусов .

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