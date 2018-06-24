МЧС: без света в Барнауле остаются 450 жилых домов

По данным краевого главка МЧС на 15 часов, электроснабжение в Барнауле восстановлено не полностью. Без света остаются 450 частных жилых домов, в которых проживают 1,5 тысячи человек.
Электроэнергии в этих домах нет из-за падения веток на провода. Бригады энергетиков работают по заявкам жителей и устраняют аварии.
По данным altapress.ru, света до сих пор нет в частных домах на улицах Пролетарской, Интернациональной и других. Также электроэнергии нет в части домов на Горе.
Ранее энергетики сообщали, что из-за грозового шквала вечером 23 июня без света остались одновременно 85 тыс. жителей Барнаула. Однако для 50 тыс. жителей энергоснабжение восстановили в течение 19 минут. Еще 35 тыс. человек оставались без света примерно до 3 утра 24 июня.
Напомним, что центральная часть Барнаула остается без воды — это связано с тем, что насосная станция не справляется с поток ливневых вод. Воду обещают вернуть только к утру 25 июня.
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