МЧС: без света в Барнауле остаются 450 жилых домов

Электроэнергии в этих домах нет из-за падения веток на провода. Бригады энергетиков работают по заявкам жителей и устраняют аварии.

По данным altapress.ru, света до сих пор нет в частных домах на улицах Пролетарской, Интернациональной и других. Также электроэнергии нет в части домов на Горе.

Ранее энергетики сообщали, что из-за грозового шквала вечером 23 июня без света остались одновременно 85 тыс. жителей Барнаула. Однако для 50 тыс. жителей энергоснабжение восстановили в течение 19 минут. Еще 35 тыс. человек оставались без света примерно до 3 утра 24 июня.

Напомним, что центральная часть Барнаула остается без воды — это связано с тем, что насосная станция не справляется с поток ливневых вод. Воду обещают вернуть только к утру 25 июня.