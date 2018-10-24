В Алтайском крае нашли тело пропавшего охотника из Новосибирска

Неподалеку от села Луговое в Каменском районе Алтайского края нашли тело охотника, который пропал несколько дней назад . Мужчина приехал в регион из Новосибирска, пишут «Каменские известия».

Поисковая операция продолжалась с 18 по 23 октября. Несколько дней озёра в районе села Луговое обследовали спасатели, полицейские, сотрудники ГИМС, егерь, водолазы и родственники охотника. Также в поисках участвовали представители ГО и ЧС.

Поиски пропавшего охотника. izvestiy-kamen.ru

Напомним, житель села Луговое 18 октября сообщил в Каменскую полицию о том, что около озера Тороторино трое суток стоит джип. Выяснилось, что автомобиль принадлежит 61-летнему жителю Новосибирска. Мужчина приехал на Луговские озера на охоту. Сын пропавшего опознал машину. Он рассказал, что отец, уезжая на охоту, по нескольку дней не выходит на связь. Поэтому в семье сначала не беспокоились.

Вскоре в камышах нашли лодку новосибирца, в ней лежало ружье и добытая охотником утка. Через день к работе привлекли водолазов. Однако обследование дна не дало результатов.

Поиски пропавшего охотника. izvestiy-kamen.ru

Тело охотника нашли 23 октября далеко от его лодки. На шее погибшего был манок на утку, на поясе портупея с патронами, использовано было лишь два.

Следователь пояснила, что на теле нет признаков насильственной смерти. Назначили проведение экспертизы.