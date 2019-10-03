Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 октября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае нашли труп в озере

1 октября в озере в райцентре Михайловского района обнаружили тело 61-летнего мужчины, пишет «Алтайская правда». Местные жители уверяли, что у него были связаны руки.

Озеро в райцентре Михайловское
Озеро в райцентре Михайловское
принт-скрин vesti22.tv

Следователи сообщили, что мужчина сам решил искупаться: его одежда лежала на берегу. Руки связаны не были, отметили в следкоме.

По данному факту проводится проверка.

Как уже писал atapress.ru, на расчистку озера в селе Михайловское из федерального бюджета выделили 34 млн рублей. Два года подряд водоем чистили от ила, но лучше от этого не стало. Он все равно весь зарос камышом и дурно пахнет. Купаться в нем запрещается.

В Камне-на-Оби вечером 15 сентября утонул неизвестный мужчина 30−35 лет. На глазах у рыбаков мужчина зашел в воду и начал нырять. Через некоторое время на поверхность воды всплыло тело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость