В Алтайском крае нашли труп в озере

1 октября в озере в райцентре Михайловского района обнаружили тело 61-летнего мужчины, пишет «Алтайская правда». Местные жители уверяли, что у него были связаны руки.

Следователи сообщили, что мужчина сам решил искупаться: его одежда лежала на берегу. Руки связаны не были, отметили в следкоме.

По данному факту проводится проверка.

Как уже писал atapress.ru, на расчистку озера в селе Михайловское из федерального бюджета выделили 34 млн рублей. Два года подряд водоем чистили от ила, но лучше от этого не стало. Он все равно весь зарос камышом и дурно пахнет. Купаться в нем запрещается.

В Камне-на-Оби вечером 15 сентября утонул неизвестный мужчина 30−35 лет. На глазах у рыбаков мужчина зашел в воду и начал нырять. Через некоторое время на поверхность воды всплыло тело.