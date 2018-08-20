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Три человека погибли в сгоревшем частном доме в Алтайском крае

20 августа ночью в частном жилом доме в Крутихинском районе произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. По предварительным данным, трое человек погибли.

Пожар в Крутихе.
Пожар в Крутихе.
22.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании дома в селе Крутиха поступило в 01:46. В 02:00 ликвидировали.

Когда пожарные приехали на вызов, веранда и крыша деревянного строения горели. Пламя проникло внутрь жилых помещений. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

По предварительным данным, три жителя дома не смогли выбраться из охваченной огнем постройки. Когда очевидцы увидели пожар, внутренние помещения были уже заполнены дымом и огнем. Следственные органы гибель людей пока не подтверждают.

На месте происшествия работают эксперты МЧС и специалисты пожарной лаборатории. Предположительно, пожар мог возникнуть из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. В очаге пожара обнаружили электроплитку.

В тушении участвовали 2 единицы техники и 3 человека личного состава.

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