14 июля
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Происшествия

В Алтайском крае обнаружили более 200 тысяч фальшивых рублей

В регионе с начала текущего года из незаконного оборота специалисты изъяли 53 фальшивые банкноты, а также один поддельный металлический рубль. Общая сумма подделок составила 209 701 рубль. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайском краю.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

В основном фальшивомонетчики подделывают банкноты крупных номиналов.

Почти 72% подделок приходится на купюры достоинством 5 тыс. рублей.

Среди других фальшивок обнаружены банкноты номиналом 2 тым. рублей (4 штуки), 1 тыс. рублей (7 штук), а также купюры 500 и 200 рублей.

В этом году в суд направлено три уголовных дела в отношении четырёх граждан, которые подозреваются в распространении фальшивок.

«Я рекомендую жителям края обращать внимание на внешний вид купюр, которые вызвали подозрение. Нужно убедиться в том, что на банкноте присутствуют необходимые водяные знаки, что у неё нет отслаиваний с двух сторон. Насторожить может слишком яркий, либо бледный цвет по сравнению с оригиналом. В случае обнаружения признаков подделки советую сразу же обратиться в органы внутренних дел», — рекомендует Алексей Шеин, майор полиции, начальник отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ранее Банк России выпустил новую банкноту номиналом в 100 рублей.

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