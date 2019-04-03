В Алтайском крае обвиняемого в надругательстве над ребенком пришлось брать штурмом

Жителя Алтайского края обвиняют в надругательстве над 13-летней девочкой. При задержании сельчанин оказал активное сопротивление — дом, в котором он находился, сотрудникам Росгвардии пришлось брать штурмом, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 17 марта 2019 года обвиняемый выпивал в доме своего знакомого в одном из сел Рубцовского района. Вечером мужчины пошли к односельчанину в гости. По дороге обвиняемый под надуманным предлогом вернулся в дом знакомого, где находилась 13-летняя дочь хозяина, и «совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера», отмечают в ведомстве.

Когда злоумышленник узнал, что его разыскивают правоохранительные органы, то скрылся на территории другого района. Через несколько дней его нашли, однако сдавать он не хотел и при задержании оказал активное сопротивление. Обвиняемый закрылся в пустующей постройке жилого дома в селе Угловское, говорил, что совершит самоубийство.

Сутки следователи и сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной, однако он отказывался выходить и продолжал выдвигать разные требования, в том числе просил о переговорах с несовершеннолетней потерпевшей. Для задержания привлекли сотрудников Росгвардии, которые в ходе штурма обезоружили злоумышленника.

Обвиняемого заключили под стражу. Следствие собирает доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.