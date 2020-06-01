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Происшествия

В Алтайском крае огонь едва не спалил деревни

За сутки пожарные 36 раз выезжали на тушение сухой травы. Возгорания происходили в большинстве случаев по вине человек. Несколько раз огонь подбирался к населенным пунктам, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные борются с возгоранием сухой травы.
Пожарные борются с возгоранием сухой травы.
22.mchs.gov.ru

В Калманскрм районе трава на площади в один гектар загорелась в трех километрах от села Усть-Алейка. Пожарные тушили огонь около часа.

Похожий случай произошел в Локтевском районе в 500 метрах от села Устьянка. Ветер стремительно распространял огонь на большой площади. Пожар удалось ликвидировать в считанные минуты и не дать перекинуться пламени на населенный пункт. Общая площадь горения составила около 100 кв. м.

Также на тушение ландшафтных пожаров сотрудники МЧС выезжали в Мамонтовском, Топчихинском, Первомайском, Егорьевском, Каменском, Калманском, Угловском, Родинском, Курьинском, Кытмановском, Табунском, Шипуновском, Краснощековском, Бурлинском, Завьяловском и Смоленском районах, городах Барнаул, Алейск, Камень-на-Оби, Бийск, Славгород, Рубцовск и Змеиногорск.

Пожарные напоминают, что необходимо соблюдать простые правила: не жечь костры в сухом лесу и не выбрасывать горящие окурки и спички в прошлогоднюю траву.

На территории 18 муниципальных образований Алтайского края действует режим повышенной готовности, в четырех — особый противопожарный режим.

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