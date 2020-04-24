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Происшествия

В Алтайском крае огонь перекинулся на лес

24 апреля днем в Смоленском районе из-за неосторожного обращения с огнем загорелась сухая трава у дороги. Пожар перекинулся на лес, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные борются с возгоранием сухой травы.
Пожарные борются с возгоранием сухой травы.
22.mchs.gov.ru

На тушение пожара выехали 6 единиц техники, 27 человек личного состава МЧС, а также работники лесоохраны.

Распространение огня удалось остановить. Общая площадь возгорания составила порядка 1,8 гектар, угрозы населенным пунктам не было.

В результате происшествия никто не пострадал.

«Пожарные в эти горячие дни практически не заезжают в подразделения, все дежурные сутки они проводят на тушении „травяных“ пожаров. Только за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 197 пожаров. Из них техногенных пожаров 46, горение травы — 127», — добавили в экстренном ведомстве.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается установление высокого IV класса горимости на всей территории Алтайского края.

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