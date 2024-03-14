14 марта
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Происшествия

В Алтайском крае осудили иностранца, который вымогал у несовершеннолетних интимные видео

Гражданин из Таджикистана принуждал девочек от 8 до 15 лет присылать ему интимные фото и видео, сообщает региональный СК.

Ребенок, страх
Ребенок, страх
СС0

Следствием установлено, что 38-летний житель Таджикистана приехал в Москву, чтобы найти работу.

В 2019 и 2021 году мужчина общался с несовершеннолетними в социальных сетях и мессенджерах, не раскрывая свою личность. Он представлялся ровесником детей, входил к ним в доверие и отправлял медиаконтент порнографического характера, тем самым развращая несовершеннолетних.

Преступник принуждал несовершеннолетних отправлять ему контент похожего характера, угрожая тем, что сообщит об их нестандартном виде общения близким. От действий злоумышленника пострадали порядка 20 девочек, в том числе дети из Алтайского края. Следствием доказано 32 эпизода преступной деятельности.

Таким образом, иностранцу дали 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что иностранец угрожал свернуть шею 6-летней девочке в магазине.

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