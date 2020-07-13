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Происшествия

В Алтайском крае парень похитил «Фею»

В Ребрихе 19-летний рецидивист взломал квартиру и украл стиральную машину «Фея». Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Фея. Сказка.
Фея. Сказка.
CC0

Злоумышленник выбил входную дверь. В квартире никого не было. Хозяева перебрались в другое село и лишь изредка приезжают в райцентр.

Парень забрал с собой только стиральную машину, которую потом разобрал и сдал на металл.

«Несмотря на свой юный возраст гражданин ранее уже был судим за аналогичное преступление», — отмечают полицейские.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.

Ранее многодетную жительницу Камня-на-Оби осудили за воровство. В январе 2020 года она украла у 92-летней пенсионерки 30 тысяч рублей.

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