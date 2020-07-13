В Алтайском крае парень похитил «Фею»

Злоумышленник выбил входную дверь. В квартире никого не было. Хозяева перебрались в другое село и лишь изредка приезжают в райцентр.
Парень забрал с собой только стиральную машину, которую потом разобрал и сдал на металл.
«Несмотря на свой юный возраст гражданин ранее уже был судим за аналогичное преступление», — отмечают полицейские.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.
Ранее многодетную жительницу Камня-на-Оби осудили за воровство. В январе 2020 года она украла у 92-летней пенсионерки 30 тысяч рублей.