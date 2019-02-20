В Алтайском крае парень угнал автомобиль Renault и поехал к родственникам

Житель Алтайского края угнал из чужого гаража автомобиль Renault Duster, а потом поехал в село к родственникам, пишет ГУ МВД России по региону.

Иномарка стояла в гараже в селе Коробейниково Усть-Пристанского района. Молодой человек взломал навесной замок и проник внутрь. Ключи были в машине, парень сел за руль и уехал на чужом Renault Duster.

Когда владелец иномарки заметил пропажу, то обратился в полицию. Ориентировку кроссовера передали всем нарядам ближайших районов. Вскоре по подозрению в угоне задержал 27-летнего жителя Петропавловского района. На чужом автомобиле он уехал к родственникам в село Антоньевка.

Полицейские выяснили, что подозреваемый знаком с владельцем Renault, ранее он помогал мужчине с хозяйственными работами. Задержанный неоднократно судим, возбудили уголовное дело.