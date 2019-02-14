В Алтайском крае пациент умер от гриппа

В ведомстве не назвали ни пол, ни возраст погибшего. Кроме того, неизвестно вовремя ли заболевший обратился в больницу. По данным Минздрава, то, что смерть наступила от гриппа, подтверждается результатами анализов, полученных в вирусологической лаборатории.

Сейчас регион находится на пике заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю зарегистрировали больше 26 тысяч случаев вирусных инфекций, эпидемический порог превышен на 50%. По прогнозам, высокий уровень заболеваемости может продлиться еще несколько недель. Главный инфекционист региона Валерий Шевченко отметил, что медики не исключают вторую волну гриппа.

Кроме того, особенность вирусных инфекций этой зимы — большое количество осложнений, в том числе пневмонии. Altapress.ru писал, что ранее в Алтайском крае еженедельно регистрировали 450−500 случаев внебольничной пневмонии. Главный терапевт-пульмонолог края Ирина Бахарева рассказала, чем опасна пневмония и как ее лечить.

Ранее стало известно, что правоохранители проводят проверку после сообщения в СМИ о том, что мужчина умер от пневмонии. По словам вдовы погибшего, врач местной больницы неправильно поставил супругу диагноз.