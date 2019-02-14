Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 февраля -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае пациент умер от гриппа

В Минздраве Алтайского края официально подтвердили гибель человека от гриппа, пишут «Вести Алтай».

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

В ведомстве не назвали ни пол, ни возраст погибшего. Кроме того, неизвестно вовремя ли заболевший обратился в больницу. По данным Минздрава, то, что смерть наступила от гриппа, подтверждается результатами анализов, полученных в вирусологической лаборатории.

Сейчас регион находится на пике заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю зарегистрировали больше 26 тысяч случаев вирусных инфекций, эпидемический порог превышен на 50%. По прогнозам, высокий уровень заболеваемости может продлиться еще несколько недель. Главный инфекционист региона Валерий Шевченко отметил, что медики не исключают вторую волну гриппа.

Кроме того, особенность вирусных инфекций этой зимы — большое количество осложнений, в том числе пневмонии. Altapress.ru писал, что ранее в Алтайском крае еженедельно регистрировали 450−500 случаев внебольничной пневмонии. Главный терапевт-пульмонолог края Ирина Бахарева рассказала, чем опасна пневмония и как ее лечить.

Ранее стало известно, что правоохранители проводят проверку после сообщения в СМИ о том, что мужчина умер от пневмонии. По словам вдовы погибшего, врач местной больницы неправильно поставил супругу диагноз.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость