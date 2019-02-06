В Алтайском крае всплеск заболеваемости пневмонией: чем она опасна и как ее лечить

В Алтайском крае еженедельно регистрируется 450−500 случаев внебольничной пневмонии. Часто это осложнение ОРВИ или гриппа, по которым в регионе объявлен карантин. Главный терапевт-пульмонолог края Ирина Бахарева говорит, что рост числа больных пневмонией всегда приходится на период эпидемии гриппа.

Как возникает пневмония

Это инфекционное заболевание, поражающее нижние дыхательные пути, возникающее в результате воздействия вирусов, бактерий или того и другого вместе.

Вирус гриппа также способен вызвать пневмонию. В таком случае заболевание протекает более драматично, от первых симптомов до дыхательной недостаточности проходит всего несколько часов.

Каковы симптомы пневмонии

Заболевание коварно тем, что его симптомы на ранних стадиях схожи с ОРВИ и гриппом: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка, слабость, потливость. Это общие симптомы интоксикации.

Сам заболевший не сможет дома распознать переход ОРВИ в пневмонию, но это сможет сделать врач. Поэтому самолечение не приветствуется. При первых симптомах следует обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом. Главное — не упустить момент.

Как диагностируют пневмонию

Врач может распознать заболевание по специфическим физиологическим проявлениям — хрипам, частоте дыхания, пульсоксиметрии (определение насыщения крови кислородом). Самым достоверным методом для диагностики пневмонии считается рентгенография легких.

Те, кто находится в группе риска осложнений пневмонии (беременные, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, сниженной массой тела) обязательно должны быть госпитализированы. При низком риске осложнений допускается и домашнее лечение, но такое решение должен принимать только врач.

Как связаны пневмония и иммунитет

Это верно, что пневмония возникает на фоне ослабленного иммунитета. Быстрота распространения микробов в дыхательных путях зависит от работы механизмов противовирусной и противомикробной защиты человека.

Каковы последствия пневмонии

Дыхательная недостаточность и сепсис — самые распространенные осложнения, предоставляющие угрозу для жизни человека.

Как лечат пневмонию

При ОРВИ и гриппе важно как можно быстрее начать противовирусную терапию. При пневмонии — антимикробную. Если антибиотик с самого начала подобран верно, то лечение займет в среднем 7 дней. Если эффект от стартовой терапии не зафиксирован в течение 2−3 дней, препарат меняют.

Эффективность лечения напрямую зависит от того, как быстро его начать. Лечение пневмонии необходимо начать в первые 8 часов, в тяжелых случаях — в первые 4 часа от начала болезни.

Закрыто на карантин

По данным регионального Минздрава, в крае закрыты на карантин 33 школы и 64 дошкольных учреждениях. В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом в образовательных организациях не проводят массовые спортивные и культурные мероприятия для детей.

За неделю с 28 января по 3 февраля в крае зарегистрировано 32 306 случаев заболеваний ОРВИ — выше эпидемического порога в два раза. В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости увеличился на 20%.