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Жизнь

В Алтайском крае выросло число заболевших пневмонией

Алтайские медики регистрируют до 300 заболевших пневмонией в неделю, пульмонологические отделения в больницах региона переполнены, об этом сообщили «Вести Алтай».

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
СС0.

Детей среди заболевших в три раза меньше, чем взрослых. Малышам до трёх лет бесплатно ставят прививку от пневмококка — она защищает от некоторых видов пневмонии. Старшее поколение находится в группе риска. Симптомы пневмонии у пожилых людей могут замаскироваться под переутомление или обострение хронической болезни. Самых тяжелых пациентов привозят в Барнаул, все случаи на контроле регионального Минздрава. Для врачей это штатная ситуация, сезонный пик.

Пневмония имеет такое грозное осложнение, как дыхательная недостаточность, сепсис, и эти состояния являются жизнеугрожающими, в домашних условиях справиться с ними нельзя, говорит Анастасия Гребенюк, главный внештатный пульмонолог Барнаула.

Один смертельный случай от пневмонии в Алтайском крае в этом году уже случился — в конце января от этого заболевания умер житель Смоленского района. Следователи выяснят обстоятельства, которые привели к гибели мужчины, а также дадут правовую оценку действиям врачей на предмет качества оказания медицинской помощи пациенту.

Сейчас самое начало сезонного роста инфекции. Была оттепель, а при такой погоде вирус распространяется быстрее. С 28 января весь Алтайский край на карантине. На начало прошлой недели было закрыто 11 школ и 10 детсадов, к среде — уже 29 школ и 41 детский сад. И ежедневно в этом списке появляются новые учреждения.

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