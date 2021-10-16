В Алтайском крае педофил домогался пастушка-подростка в домике на дереве

Инцидент произошел 13 июля. Мальчик пас коров в окрестностях села. К нему подъехал мужчина на велосипеде и попросился отдохнуть в шалаше на дереве, который подросток сделал для укрытия от дождя.

Мужчина завел разговор: сказал, что поехал на рыбалку, а потом спросил, сколько мальчику лет и вдруг начал приставать с грязными намерениями. Все происходило в домике на дереве.

Парнишке удалось вырваться. Он побежал домой и по дороге стал звонить старшему брату.

Вскоре приехали оба его взрослых брата, догнали извращенца и сдали его полиции.

Известно, что ранее мужчина уже отбывал срок за убийство. В этот раз его приговорили к 12 годам колонии особого режима, а также к принудительному наблюдению и лечению у психиатра.

Ранее мужчина пытался утащить и задушить школьницу в Подмосковье.