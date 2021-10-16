16 октября 0°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае педофил домогался пастушка-подростка в домике на дереве

В Алтайском крае 15-летний подросток в Бийском районе подвергся домогательствам 43-летнего мужчины, сообщает «Алтайская правда».

Домик на дереве.
Домик на дереве.
СС0

Инцидент произошел 13 июля. Мальчик пас коров в окрестностях села. К нему подъехал мужчина на велосипеде и попросился отдохнуть в шалаше на дереве, который подросток сделал для укрытия от дождя.

Мужчина завел разговор: сказал, что поехал на рыбалку, а потом спросил, сколько мальчику лет и вдруг начал приставать с грязными намерениями. Все происходило в домике на дереве.

Парнишке удалось вырваться. Он побежал домой и по дороге стал звонить старшему брату.

Вскоре приехали оба его взрослых брата, догнали извращенца и сдали его полиции.

Известно, что ранее мужчина уже отбывал срок за убийство. В этот раз его приговорили к 12 годам колонии особого режима, а также к принудительному наблюдению и лечению у психиатра.

Ранее мужчина пытался утащить и задушить школьницу в Подмосковье.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость