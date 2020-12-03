В Алтайском крае пиромана приговорили к 2,5 годам строгого режима

Житель села Кулунда, которого обуяла месть, решил расправиться с сараем своей знакомой и устроил поджог. Огонь мог уничтожить и дом, но бдительные соседи не допустили трагедии.

После конфликта с подругой ночью мужчина пошел во двор ее дома, поджег сарай, убедился, что тот загорелся, и ушел.

«Однако преступный умысел виновного не был доведен до конца, поскольку пожар был обнаружен бдительными соседями, благодаря активным действиям которых, получилось локализовать пожар и огонь не успел перекинуться на рядом стоящие дома», — передают в прокуратуре Алтайского края.

Мужчина, ранее судимый, признал вину, но просил суд не лишать его свободы.

Тем не менее действия сельчанина квалифицировали по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба) и приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее поджигателя известной алтайской часовни отправили на принудительное лечение.