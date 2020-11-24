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Происшествия

Поджигателя известной алтайской часовни отправят на принудительное лечение

Мужчина, признанный виновным в поджоге часовни Архангела Михаила, расположенной у подножия горы Белухи в Республике Алтай, приговорен к принудительному лечению.

Часовня в Горном Алтае.
Часовня в Горном Алтае.
Сергей Голубков, пресс-служба ФГУП "Почта России"

Как сообщает республиканская прокуратура, злоумышленнику инкриминировали умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Установлено, что обвиняемый в ночь с 12 на 13 июня текущего года путем поджога умышленно уничтожил часовню Архангела Михаила, причинив тем самым местной православной религиозной организации значительный ущерб на сумму 1 907 873, 34 руб.

Злоумышленника приговорили к принудительной мере медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, что уничтоженная часовня была построена в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах.

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