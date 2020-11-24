Поджигателя известной алтайской часовни отправят на принудительное лечение

Как сообщает республиканская прокуратура, злоумышленнику инкриминировали умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба.
Установлено, что обвиняемый в ночь с 12 на 13 июня текущего года путем поджога умышленно уничтожил часовню Архангела Михаила, причинив тем самым местной православной религиозной организации значительный ущерб на сумму 1 907 873, 34 руб.
Злоумышленника приговорили к принудительной мере медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Напомним, что уничтоженная часовня была построена в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах.