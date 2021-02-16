В Алтайском крае по горячим следам поймали поджигателя

Один из жителей села Новокопылово Заринского района из мести сжег баню односельчанки. Полицейским удалось задержать его по горячим следам, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

33-летний сельчанин, ранее дважды судимый за кражи, поругался с женщиной. Ночью он решил ей отомстить: вооружился канистрой с бензином и пошел к бане. Мужчина облил строение и поджег.

Сосед увидел пожар и пламя вовремя успели потушить.

Сгоревшая баня. 22.мвд.рф

Благодаря оперативной работе правоохранителей подозреваемого задержали. Он свою вину отрицать не стал и во всем признался.

За это преступление виновнику может грозить срок до пяти лет тюрьмы.

Ранее пьяный житель Михайловского района поругался с гражданской женой, облил бензином ее и комнату, где находился маленький ребенок и поджег.