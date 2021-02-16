В Алтайском крае по горячим следам поймали поджигателя

33-летний сельчанин, ранее дважды судимый за кражи, поругался с женщиной. Ночью он решил ей отомстить: вооружился канистрой с бензином и пошел к бане. Мужчина облил строение и поджег.
Сосед увидел пожар и пламя вовремя успели потушить.
Благодаря оперативной работе правоохранителей подозреваемого задержали. Он свою вину отрицать не стал и во всем признался.
За это преступление виновнику может грозить срок до пяти лет тюрьмы.
Ранее пьяный житель Михайловского района поругался с гражданской женой, облил бензином ее и комнату, где находился маленький ребенок и поджег.