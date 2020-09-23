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23 сентября
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Происшествия

В Алтайском крае подстрелили и бросили умирать краснокнижного пеликана

В Угловском районе Алтайского края неизвестный охотник подстрелил краснокнижного кудрявого пеликана и бросил его умирать. Об этом сообщили волонтеры барнаульской организации «Ноев ковчег», к которым попала раненая птица.

Подстреленный кудрявый пеликан.
Подстреленный кудрявый пеликан.
vk.com/kovcheg_brn

Подстреленного пеликана доставили к волонтерам уже в тяжелом состоянии. До сих пор не ясно, сможет ли птица поправиться.

Кроме того, как считает барнаульский орнитолог Алексей Эбель, виновного, скорее всего, не найдут.

«В Угловском районе очень ответственный охотинспектор, но он там один на два района. Если бы это была пуля, то найти можно, но это дробь. Да и, к сожалению, здесь нет уголовки, только административный штраф, поэтому особой прыти в расследовании никто проявлять не будет», — отметил орнитолог.

Ранее к волонтерам организации «Ноев ковчег» попала косуля со сложными переломами — барнаульский водитель сбил животное и оставил его умирать на дороге.

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