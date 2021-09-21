В Алтайском крае похититель обокрал пекарню и спрятался в кустах

Мужчина пролез в охраняемую пекарню в бийском Заречье. Его целью были деньги из бухгалтерии, но сейф не поддался.

Подозреваемый влез в окно пекарни на втором этаже, поднявшись туда по пожарной лестнице, рассказывают в алтайском управлении Росгвардии.

В кабинете бухгалтера он начал вскрывать сейф, но после неудачной попытки решил ограничиться фотоаппаратом и тремя мобильными телефонами.

Услышав посторонние звуки, работники пекарни нажали тревожную кнопку. Получив сигнал, экипаж Росгвардии выдвинулся на место.

Сотрудники заметили убегающего мужчину с сумкой в руках, который затем попытался укрыться в ближайших кустарниках.

«Стражи правопорядка задержали подозреваемого. При себе у мужчины находилась ручная кладь со строительными инструментами, перчатками, маской с прорезями для глаз и фотоаппаратом. Рядом лежали три сотовых телефона», — перечисляют в управлении

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полиции.

Ранее в Алтайском крае задержали мужчину, который по пьяни перепутал дома. Он пробрался в чужое жилье, достал колбасу из холодильника, но не смог отрезать кусок, поскольку в темноте не нашел нож. В итоге сельчанин украл телефон у спящего хозяина.