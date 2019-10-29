В Алтайском крае похоронили первых погибших в крупном ДТП

28 октября в Алейском районе простились с Лидией Афанасьевой — одной из жертв страшного ДТП, которое произошло в минувшие выходные, рассказали «Вести Алтай». Кроме того, по сведениям телеканала, в этот же день похоронили четверых погибших из встречного автомобиля.

Страшная авария случилась 26 октября, в субботу, на 74-м километре на трассе Барнаул-Рубцовск. Водитель Nissan Presage выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato.

Шесть человек погибли на месте. Ещё двое, в том числе ребёнок (который был в автомобиле Nissan), скончались в «скорой». Печальный итог ДТП: четверо погибших в микроавтобусе Fiat Ducato, четверо — в минивэне Nissan.

Как выяснилось, трое из четверых погибших в микроавтобусе были артистками ансамбля «Сударушка» из села Кабаково Алейского района. Это Лидия Афанасьева, Светлана Гетманова и Валентина Попова.

Четвертая погибшая — режиссёр массовых постановок Мария Мартюшова. Все они ехали в Барнаул на фольклорный фестиваль «Творчество серебряного возраста». 28 октября в Алейском районе объявили траур.

В Алейском районе 28 октября 2019 года объявлен траур по погибшим. aladm.ru

Светлана Глухова,

специалист Кабаковского сельсовета:

Родилась она 26 июня 1951 года. Она местная наша, кабаковская. Работала лаборантом на молочно-товарной ферме, ну, а потом продавцом в нашем магазине. Троих сыновей воспитала, опекала внука. Ему в октябре исполнилось 18 лет. Администрация района взяла на себя полностью все расходы по организации похорон. И мы машины предоставляем, и граждане помогают. Это, конечно, шоковое состояние. Тем более у нас сейчас ещё в больнице лежат и заведующая библиотекой, и заведующая нашим клубом — молодая, ей вот пятьдесят лет только исполнилось.





В этот же день, по данным «Вести Алтай», похоронили погибших из автомобиля Nissan: водителя, его мать, несовершеннолетнюю дочь и ещё одного пассажира. Двух других погибших участниц коллектива «Сударушки» похоронят 29 октября.

Пострадавшие с переломами и черепно-мозговыми травмами разной степени тяжести сейчас находятся в медицинских учреждениях. Четверых пострадавших силами Центра медицины катастроф перевезли в краевую клиническую больницу скорой помощи. Они до сих пор в тяжёлом состоянии, но все в сознании. Врачи дают благоприятные прогнозы.

Следственный комитет возбудил по факту ДТП уголовное дело.