В Алтайском крае полчища жуков делают норы в бетоне и не дают людям спать

В Камне-на-Оби жужелицы облепили стены подъезда и «атаковали» жильцов дома. Насекомые повсюду, пишут «Каменские известия». Они кучами сидят на стенах, потолке, заползают в обувь и другие вещи.

Автор видео рассказал, что в 2013 году была похожая ситуация, но даже хуже: жуки пробирались в квартиру и посреди ночи падали в постель с потолка, а днем прятались в норах, которые делали в бетоне и кирпиче.

В Роспотребнадзоре помочь людям никак не смогли. Тогда жители вооружились хлором и дымовыми шашками, чтобы избавиться от «соседей».

Жужелицы — одно из многочисленных семейств жуков. Число видов мировой фауны, по разным оценкам, колеблется от 25 до 50 тысяч. Некоторые могут быть опасны.

В начале июля житель Барнаула снял на видео полчища тараканов, которые, по его словам, вылезают из коллекторов и теплотрасс по ночам.